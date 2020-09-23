Володимир Зеленський: Україна та Польща можуть відновити позитивну динаміку двосторонньої торгівлі

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що українсько-польський економічний форум в Одесі принесе конкретні та реальні практичні здобутки. Про це Глава Української держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в Києві.

За словами Володимира Зеленського, попри сповільнення темпів двосторонньої торгівлі з об’єктивних причин у першому півріччі 2020 року, Україна та Польща можуть відновити позитивну динаміку та зростання попередніх років.

«Такий оптимізм дають обсяги польських інвестицій в економіку України, активна співпраця між нашими регіонами та імплементація важливих спільних проектів», – заявив він.

Президент України зробив акцент на важливості відновлення регулярної роботи Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Окремо Глава держави звернув увагу, що під час візиту Анджея Дуди в Україну сторони підписали низку важливих документів, які дають чіткі перспективи щодо збільшення інвестицій в українську економіку та об’єднання транспортно-транзитного потенціалу.

«Завтра ми з паном Президентом будемо в Одесі, на українсько-польському економічному форумі. Урядовці, бізнес-кола, представники регіонів обох держав обговорять співпрацю у галузях транспорту, транзиту, енергетики й інфраструктури. Ми розраховуємо, що цей форум принесе конкретні та реальні практичні здобутки», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент України зазначив, що з метою забезпечення українських громадян належною консульською опікою він ухвалив рішення про відкриття нового Генерального консульства України у місті Вроцлаві.

«Очікую, що воно запрацює вже в наступному році», – сказав він.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда наголосив, що економічна співпраця з Україною має важливе стратегічне значення.

«Ми хочемо, щоб Україна наближалася за економічним розвитком до рівня Західної Європи», – зазначив Анджей Дуда.

Він нагадав, що минулого року товарообіг між Україною та Польщею склав 7,5 млрд євро, а в Україні працюють 1200 польських підприємств.

«Останнього року ці елементи зменшилися. Це було пов’язано із закриттям наших економік, з пандемією коронавірусу. Я переконаний, що ми маємо робити все, щоб пройти через цей час якнайкраще і щоб якнайменше підприємств і з польської, і з української сторони, а також спільних підприємств потерпіли. І щоб після пандемії, після того, як ми її поборемо, могли продовжувати своє співробітництво й побудову польсько-українських економічних відносин», – зауважив Президент Польщі.

За його словами, поглибленню співпраці також сприятиме угода, яку підписали польська компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) та Фонд державного майна України щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації.