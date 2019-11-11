Володимир Зеленський: Українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу

Президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи закликав громадян до єдності, щоб разом побудувати нову Україну.

«День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов’язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній і квітучій державі. Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну – це людське життя», – зазначив Президент України під час заходів до Дня Гідності та Свободи у Києві.

Глава держави наголосив, що на алеї Героїв Небесної Сотні обов’язково буде споруджений Музей Революції Гідності.

«Це дуже важливо», – підкреслив він.

Президент також зазначив, що у складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність.

«Ми стоїмо одне за одного, незалежно від віку, статі, мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності заради захисту країни, заради нашої незалежності, свободи і права самостійно обирати власне майбутнє, майбутнє країни, яку ми збираємося залишити у спадок нашим дітям. Усе це має нас об’єднувати», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави разом з дружиною Оленою та Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком оглянули експозицію виставки «М3: Майдан. Меморіал. Музей» і карту-проекцію основних місць, де розгорталися події Революції Гідності.

Також учасникам пам’ятного заходу продемонстрували відеоролик «Вільні творити майбутнє».