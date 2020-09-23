Володимир Зеленський: Уряд має допомогти в отриманні компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом

На виконання завдання Глави держави уряд працює над виплатами компенсацій сім’ям військових і курсантів, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Вінницької області.

«Я думаю, що гроші – це найостанніше, що може цікавити родини. На жаль, ми не можемо повернути їм їхніх дітей, але уряд отримав позицію Офісу Президента, і вони працюють над тим, щоб кожна родина отримала ще гроші для підтримки», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ на Вінниччині.

Володимир Зеленський наголосив, що це – страшна трагедія, яка має бути ретельно розслідувана.

За його словами, загиблі були родом з різних областей України, і церемонії прощання з ними можуть відбутися після ідентифікації їхніх тіл та встановлення осіб.

«Має попрацювати експертна комісія, вони ідентифікують тіла загиблих. Така процедура. Це може бути через два-три тижні. Я розумію, що такі речі треба терміново робити, особливо коли цього чекають, перш за все, рідні та близькі», – зазначив Президент.