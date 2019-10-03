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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року

14 жовтня 2019 року - 10:35

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Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих захисників України

14 жовтня 2019 року - 10:00

Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих захисників України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців й ушанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.

Також сьогодні Президент України здійснить робочу поїздку до Донецької області. Володимир Зеленський планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року

14 жовтня 2019 року - 10:35
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