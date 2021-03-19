Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 130/2021 «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти».

Документ має на меті сприяння модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування й розвитку актуальних професійних компетентностей людини для її успішної професійної діяльності та самореалізації.

Зокрема, цим указом утворена Рада з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України та затверджене Положення про неї.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Глава держави.

Основними завданнями Ради є: моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері; вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти; розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо.

Керівникові Офісу Президента України доручається подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Ради.

Кабінет Міністрів має забезпечити розробку та затвердити до 1 вересня поточного року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти.

Програма повинна передбачати заходи щодо вдосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти України та запровадження кращої моделі фінансування діяльності відповідних закладів з урахуванням реальних потреб для забезпечення здобуття сучасних професій.

Має відбутися оновлення змісту такої освіти, серед іншого шляхом розробки та затвердження нових державних стандартів, упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, забезпечення здобувачів професійної освіти сучасними підручниками (посібниками) та їхніми електронними версіями.

Також має передбачатися запровадження ефективних механізмів проходження виробничого навчання, виробничої практики відповідно до актуальних вимог професійних стандартів.

Крім того, повинне відбутися оновлення програм підвищення кваліфікації для викладачів, педагогів професійного навчання, майстрів виробничого навчання таких закладів освіти, а також підвищення престижності їхньої праці, зокрема шляхом запровадження мотиваційних фінансових інструментів оплати праці.

Також уряд має опрацювати питання щодо підвищення розміру стипендіального забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та розглянути можливість передачі державних закладів професійної освіти у комунальну власність.