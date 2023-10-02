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Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС
Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС

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Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві
Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 14:46

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Володимир Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 15:15

Володимир Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Києві

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу, яке відбулося в Києві. 

Глава Української держави зазначив у виступі, що сьогоднішнє виїзне засідання міністрів зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу – це не лише вагомий прояв солідарності з Україною, але й новий крок на посилення Європи, що додає їй лідерства та ініціативи.

«Дуже важливо, щоб ми всі зараз могли робити в кожній сфері кроки вперед, ні в чому не зупиняючись, додаючи Європі активності, додаючи Європі лідерства. Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції. Що більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, то менше буде шансів у Росії на адаптацію до нашого спільного тиску», – зазначив Володимир Зеленський.

Серед таких важливих кроків, які мають бути зроблені, Президент України назвав: по-перше, активність в оборонній підтримці України та захисті життя (постачання зброї, снарядів, розширення спектра підготовки українських воїнів і збільшення спільних виробничих потужностей ОПК); по-друге, залучення якнайбільше світових лідерів і держав до реалізації Формули миру; по-третє, приєднання ще семи держав європейської спільноти до безпекових гарантій для України на шляху до НАТО; по-четверте, активізацію роботи щодо нового санкційного пакету Євросоюзу проти Росії та розширення санкцій проти Ірану; по-пʼяте, початок уже цього року переговорів щодо членства України в ЄС, затвердження інституціями Євросоюзу фінансового інструменту для України – Ukraine Facility, а також прискорення роботи в Євросоюзі щодо спрямування заморожених російських активів на фінансування відновлення в Україні завданих війною руйнувань. 

«Я впевнений, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти в цьому протистоянні. Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна. Справедливо закінчиться. Відновленням нашої територіальної цілісності та надійним гарантуванням миру для всієї Європи», – підсумував Президент України.

Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що в ЄС продовжують захоплюватися героїчною боротьбою України та українського народу за свою свободу, проти російської агресії.

«Ви можете бути впевнені в нашій рішучості бути поруч з Україною стільки, скільки це буде потрібно», – сказав Жозеп Боррель.

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Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 14:46
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