Володимир Зеленський в інтерв’ю HARDtalk: Вірю в можливість домогтися миру на Донбасі, в іншому разі я б не йшов у Президенти

Домогтися миру та відновити територіальну цілісність на умовах України буде складно, але це можливо, якщо Україні допомагатимуть міжнародні партнери. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk.

Володимир Зеленський розповів, що після обрання Президентом його команді вдалося розблокувати Нормандський процес та повернути всі сторони за стіл переговорів.

«Президент Франції Еммануель Макрон був готовий, він дійсно підтримує Україну. Вдячний також пані Меркель. Ми повернули Президента Російської Федерації», – зауважив Глава держави.

За його словами, завдяки поновленню переговорів у Нормандському та Мінському форматах вдалося звільнити 140 незаконно утримуваних осіб та домогтися встановлення режиму тиші, який триває вже понад 70 днів попри поодинокі постріли з боку тимчасово окупованих територій.

Володимир Зеленський зазначив: якщо раніше було 80 чи 90 тисяч порушень, то зараз їх значно менше.

«Ми не повинні зробити того, що призведе до ескалації цього конфлікту», – наголосив Глава держави.

Президент розповів, що українська влада дотримується Мінських домовленостей, підписаних п’ятим Президентом України, але вони мають бути гнучкими.

«Передача кордону українській владі після виборів – це неправильно. Ми не можемо забезпечити безпечні вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на цю частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди? Всі це розуміють. Але ми йдемо за «Мінськом». Треба, щоб «Мінськ» був трішечки гнучкішим», – заявив він.

На запитання ведучого, чи вірить Президент України у можливість домогтися миру з Президентом Росії Володимиром Путіним, Володимир Зеленський відповів: «Я вірю в це. В іншому разі я б не йшов у Президенти України. Це дуже складно. І тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру».

«Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію, трагічну історію між нашими країнами», – додав він.