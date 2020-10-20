Володимир Зеленський: Важливо, щоб план дій щодо досягнення миру на Донбасі був розглянутий радниками «Нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб план дій щодо виконання домовленостей, досягнутих у Нормандському та Мінському форматах, був розглянутий радниками лідерів «Нормандської четвірки» на зустрічі 13 листопада.

«Представлено план дій. Ми його також передали ОБСЄ, як і обіцяли. Ми йдемо в рамках лише Мінського формату, а повинен бути виписаний детальний план дій», – повідомив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Луганщину.

За словами Президента, над положеннями цього плану працювала велика група експертів.

«Цей план дій зрозумілий, детальний, з кроками, з датами, з відповідальністю. Він буде розглянутий на засіданні Тристоронньої контактної групи, але важливо, щоб також цей план дій розглядався 13 листопада радниками «Нормандської четвірки», – зазначив Володимир Зеленський.

На запитання про те, чи погодиться російська сторона виконувати запропонований Україною план дій, Володимир Зеленський зауважив: «Мені складно сказати, чи погодиться Росія. З точки зору їхньої офіційної позиції вони говорять, що підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту, а цей план дій спрямований саме на це. Тому я не бачу, чому відмовлятися від цього».

Водночас Президент наголосив, що для України важливо мати підтримку «Нормандської четвірки».

«Мені здається, що важливо, щоб чотири країни розуміли, що в нас є «Нормандія», є «Мінськ», і треба рухатися вперед. Без цього ми ніколи не досягнемо того бажаного миру на Донбасі, про який мріють усі українці», – резюмував Глава держави.