Володимир Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.

Найвищу нагороду Atlantic Council присудили та передали Главі держави у травні поточного року в Києві. У Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки.

«Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни», – сказав Володимир Зеленський на церемонії вручення.

«І, звичайно, я присвячую цю нагороду всім партнерам України: Сполученим Штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами й підтримували нас. Дуже вам дякую! Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці. Слава Україні!» – додав Президент.

Цьогоріч у Global Citizen Awards 2023 також взяли участь: канцлер Німеччини Олаф Шольц, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру у Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку Росії, Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, якого відзначено за лідерство у G7 в контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці, міністр фінансів США Джанет Єллен, яку нагороджено за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу

Захід відвідало близько 700 осіб, зокрема й чинні та колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники глобального бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки. Церемонію висвітлювали провідні медіа Сполучених Штатів.