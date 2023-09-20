Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН
Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН

20 вересня 2023 року - 19:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards

21 вересня 2023 року - 15:43

Олена Зеленська на відкритті виставки ЮНЕСКО: Наша культурна спадщина – це наша душа, яку не вб’є жодна війна

21 вересня 2023 року - 02:23

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

21 вересня 2023 року - 00:06

Глава держави провів зустріч із Президенткою Європейської комісії, Президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Болгарії

20 вересня 2023 року - 23:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України та першої леді до США
Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards

21 вересня 2023 року - 15:43

Володимир Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.

Найвищу нагороду Atlantic Council присудили та передали Главі держави у травні поточного року в Києві. У Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки. 

«Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни», – сказав Володимир Зеленський на церемонії вручення. 

«І, звичайно, я присвячую цю нагороду всім партнерам України: Сполученим Штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами й підтримували нас. Дуже вам дякую! Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці. Слава Україні!» – додав Президент. 

Цьогоріч у Global Citizen Awards 2023 також взяли участь: канцлер Німеччини Олаф Шольц, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру у Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку Росії, Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, якого відзначено за лідерство у G7 в контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці, міністр фінансів США Джанет Єллен, яку нагороджено за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу

Захід відвідало близько 700 осіб, зокрема й чинні та колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники глобального бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки. Церемонію висвітлювали провідні медіа Сполучених Штатів.

в
Відео
ф

Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19
На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою. Під час переговорів лідери підписали Спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України, 20 вересня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 19 вересня 2023 року. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами, 19 вересня 2023 року.
Версія для друку