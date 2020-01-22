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Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Яд Вашем»

24 січня 2020 року - 12:25

Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Яд Вашем»

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Меморіальний комплекс «Яд Вашем» у Єрусалимі.

Володимир та Олена Зеленські оглянули фотовиставку «Спалахи пам’яті» на території комплексу. На виставці, зокрема, представлені світлини, присвячені нацистській пропаганді, фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція присвячена історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц.

«Це дуже важлива виставка для збереження пам’яті про страшну трагедію Голокосту», – зазначив Володимир Зеленський.

Також президентське подружжя поклало квіти до ділянок монумента «Долина знищених громад», присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі,  частково або повністю знищених під час Голокосту.

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Робочий візит Президента України до Держави Ізраїль

24 січня 2020 року - 11:12
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