Володимир Зеленський відвідав Миколаївську санаторну школу, де навчаються та проходять реабілітацію діти, хворі на сколіоз

Під час робочої поїздки на Миколаївщину Президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївську загальноосвітню санаторну школу-інтернат І-ІІІ ступенів № 4, де навчаються та проходять реабілітацію діти, хворі на сколіоз.

У цьому закладі на кінець 2020 року здобували освіту 586 дітей, 25 з яких мають інвалідність. Усі учні забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. У закладі працює 72 педагогічних працівники, 10 медиків і технічний персонал. Діє 18 гуртків спортивного, краєзнавчого, художньо-естетичного, екологічного, психологічного спрямування. Переважна більшість випускників школи вступають до українських та європейських закладів вищої освіти.

Директорка санаторної школи Анжела Гуріна розповіла Президентові, що заклад має три профілі, один з них – біолого-хімічний.

«Це шість годин на тиждень хімії. І, як правило, у нас діти з біолого-хімічного всі вступають на держбюджет на медицину», – зазначила вона.

Володимир Зеленський оглянув класи біології, хімії, фізики та математики. Також він відвідав спортзал та перевірив його зручність, закинувши м’яча у баскетбольне кільце. Глава держави оглянув басейн і кабінети для лікувальної фізкультури, де кожен учень проводить щонайменше три години на тиждень.

«Прекрасний у вас заклад. Просто вами пишаюся. Вдячний, що є можливість побачити це на власні очі», – сказав Президент України, звертаючись до директорки.

Водночас Анжела Гуріна повідомила, що школа може зникнути, оскільки згідно із законом «Про повну загальну середню освіту» санаторні школи мають змінити свій тип на заклад загальної середньої освіти або ліквідуватися.

«Ми перш за все даємо якісну освіту. Ми не медичний заклад, ми не лікуємо – ми підтримуємо цих дітей, вчимо їх жити з цим», – сказала вона.

Президент запевнив, що заклад не буде закритий.

«Все буде. Нікому ніхто не дасть нічого закрити, повірте мені. Ми розуміємо, що відбувається», – наголосив він.

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що всього в Україні існує 67 таких шкіл-інтернатів , і щонайменше 50 з них мають хороший матеріально-технічний стан.

Тому є пропозиція доповнити закон України «Про повну загальну середню освіту» нормою, згідно з якою здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати санаторні школи з відповідним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування.

Також директорка школи порушила проблему щодо того, що діти мусять щодня добиратися до санаторної школи, адже не мають права залишатися на ніч у цьому навчальному закладі.

«У мене навчаються діти з області. Їм сюди добиратися кожного дня неможливо – це хворі діти. А сьогодні служба не дає мені послуг на те, щоб дитина тут жила. Тому що дитина має жити в сім’ї», – розповіла Анжела Гуріна.

В. о. міністра освіти зв’язався з очільницею Міністерства соціальної політики Мариною Лазебною для вирішення цього питання.

Сергій Шкарлет зазначив, що готуються зміни до відповідного наказу Міністерства соціальної політики № 586 та пропозиції щодо виключення санаторних шкіл з Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування у зв’язку з тим, що діти у закладах перебувають виключно за станом здоров’я.