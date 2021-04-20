Володимир Зеленський відвідав мультимедійну виставку «Чорнобиль. Подорож», присвячену 35-й річниці аварії на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський разом з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі, який перебуває в Україні з візитом, оглянули мультимедійну виставку «Чорнобиль. Подорож» на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві.

Главі держави та гендиректору МАГАТЕ розповіли про смислові блоки, з яких складається виставка. Вони розповідають про події, якими запам’ятався 1986 рік в історії людства, містять багато матеріалів про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію, про людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, та пропонують замислитися над подальшою долею Чорнобиля та його майбутнім.

Один з блоків виставки акцентує на тому, як катастрофа зробила Чорнобиль одним із найважливіших місць для світової науки та вивчення ролі атомної енергетики. Блок під назвою «Природа» розповідає про те, як радіоактивне випромінювання впливає на флору, фауну та землю; що зараз відбувається з природою в Чорнобильській зоні відчуження й коли вона може стати звичайною територією. З цією інформацією Глава держави міг ознайомитися також у режимі віртуальної реальності за допомогою спеціальних окулярів.

Під час екскурсії виставкою Володимиру Зеленському продемонстрували архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, а також знаменитої української художниці Марії Примаченко, присвячені Чорнобилю. У блоці під назвою «Сьогодні. Завтра» увазі Президента були запропоновані наявні проекти про Чорнобиль і концепції розвитку території.

«Чорнобильська катастрофа змінила уявлення про атомну енергетику у світі. Подібні виставки у цікавій та доступній формі доносять інформацію про причини такої трагедії, її наслідки та висновки, які має зробити з цієї аварії Україна та все людство. Це дуже важливо», – наголосив Глава держави під час ознайомлення з проектом.

Виставку було створено з ініціативи Офісу Президента Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом з Державним агентством України з управління зоною відчуження, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Концепцією та реалізацією проекту займалася агенція Gres Todorchuk.

Разом з Володимиром Зеленським мультимедійну виставку «Чорнобиль. Подорож» оглянули Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та члени уряду, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

Для відвідувачів виставка буде відкрита після скасування карантинних обмежень.

Володимир Зеленський у понеділок також ушанував пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Від імені Глави держави було встановлено кошик квітів до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля», меморіального кургану «Героям Чорнобиля» у Києві та до пам’ятника Герою України, ліквідатору аварії на ЧАЕС Олександру Лелеченку на Чорнобильській АЕС у Київській області.