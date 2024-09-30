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Володимир Зеленський відвідав поранених військових і відзначив їх державними нагородами

1 жовтня 2024 року - 12:21

Володимир Зеленський відвідав поранених військових і відзначив їх державними нагородами

З нагоди Дня захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя.

«Вітаю з вашим днем – Днем захисників і захисниць України. Дякую вам за службу та захист України. Одужуйте, і разом до перемоги», – сказав Глава держави.

Президент відзначив двох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, пʼятьох – орденом «За мужність» ІІІ ступеня та ще одного – медаллю «Захиснику Вітчизни».

Володимир Зеленський також вручив нагороди медикам, зокрема орден княгині Ольги ІІІ ступеня та орден Данила Галицького.

«Ви рятуєте наших захисників. Щиро дякуємо та дуже поважаємо вашу роботу, хоча, напевно, це не робота, а важлива служба. Дякуємо вам за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров’я», – зазначив Глава держави.

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