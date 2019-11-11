Володимир Зеленський відвідав школу у Станиці Луганській

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Станично-Луганську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1.

Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу. Разом з бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою він вручив подарунки юним спортсменам.

Володимир Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Йдеться, зокрема, про спортзал, який повинен мати європейський вигляд.

Крім того, Президент переглянув показові дитячі виступи зі спортивної гімнастики та ушу. Діти подарували Главі держави прапор України.