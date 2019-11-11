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Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

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Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року

21 листопада 2019 року - 14:31

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Володимир Зеленський відвідав школу у Станиці Луганській

20 листопада 2019 року - 16:58

Володимир Зеленський відвідав школу у Станиці Луганській

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Станично-Луганську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1.

Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу. Разом з бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою він вручив подарунки юним спортсменам.

Володимир Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Йдеться, зокрема, про спортзал, який повинен мати європейський вигляд.

Крім того, Президент переглянув показові дитячі виступи зі спортивної гімнастики та ушу. Діти подарували Главі держави прапор України.

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Робоча поїздка Президента України до Луганської та Миколаївської областей

20 листопада 2019 року - 16:42
Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський оглянув кораблі ВМС, які Російська Федерація повернула після захоплення у листопаді 2018 року неподалік Керченської протоки, та поспілкувався з екіпажем суден, 20 листопада 2019 року
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