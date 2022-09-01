Володимир Зеленський відвідав відновлену після бойових дій школу в Ірпені та ознайомився з організацією навчального процесу в умовах воєнного стану

З нагоди Дня знань Президент України Володимир Зеленський відвідав Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів художнього профілю № 1 ім. А. С. Макаренка.

Приміщення закладу було пошкоджене унаслідок російського вторгнення цьогоріч у березні й відновлене до початку нового навчального року. З 1 вересня тут здобуватимуть знання 1300 учнів.

Володимир Зеленський узяв участь у тематичному уроці «Ми українці: честь і слава незламним!» і поспілкувався з маленькими школярами. Президент і першокласники привітали одне одного словами «Слава Україні!». Глава держави поцікавився в дітей, із яким настроєм вони вперше йшли до школи.

Володимир Зеленський привітав першокласників та їхніх учителів з Днем знань. «Школа – це другий дім. Дуже приємно бачити стільки сонячних, яскравих, світлих діточок. Ви нас усіх сьогодні заряджаєте. Гарно вам навчатися, наснаги й усього найкращого», – сказав Президент.

Він також оглянув підвальне приміщення школи, облаштоване для укриття учнів під час повітряних тривог.

Як розповів Володимиру Зеленському голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Київщині постраждало 215 закладів освіти, 12 були зруйновані повністю.

З 1 вересня у регіоні в очному та змішаному форматі працюватимуть 412 дитячих садків і 548 шкіл. 82% шкіл мають укриття.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що за час війни Росії проти нашої держави в Україні було повністю зруйновано близько 270 закладів освіти, пошкоджено понад 2100.

З нового навчального року в країні працюватимуть 11 343 садочки, з яких 5208 – в очному форматі й 1067 – у змішаному. Навчальний процес розпочався у 12 906 школах, з них 3539 проводитимуть заняття офлайн, 3870 – у змішаному форматі.

Наприкінці зустрічі Глава держави разом з учнями першого класу взяв участь у церемонії погашення благодійних поштових марок «Пес Патрон». До церемонії приєднався і сам відомий пес – шукач вибухівки.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що з перших місяців війни було багато прохань щодо випуску спеціальних марок, зокрема діти просили марки з Патроном.

За словами керівника національного оператора поштового зв’язку, частина коштів від продажу марок буде спрямована через платформу UNITED24 на придбання машини механізованого розмінування на дистанційному управлінні, решту передадуть притулкам для тварин.