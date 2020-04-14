Володимир Зеленський відвідав військові навчання у Закарпатській області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області перевірив перебіг ротних тактичних навчань із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи, за підтримки авіації Повітряних сил та армійської авіації Сухопутних військ, відпрацювали блокування та знищення об’єктів умовного противника, висадку з вертольотів. При підтримці штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши «ворожий» опорний пункт.

Під час одного з етапів навчань відпрацьовано поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил. Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ. Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.

На полігоні Президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, що перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ та інших підрозділів Збройних сил України.