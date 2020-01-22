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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

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Президент України під час офіційного візиту до Ватикану зустрінеться з Папою Франциском

5 лютого 2020 року - 18:10

Володимир Зеленський відвідає Італійську Республіку

5 лютого 2020 року - 18:08

Президент наголошує на важливості вирішення проблеми нелегальних нафтопереробних заводів та АЗС

5 лютого 2020 року - 17:34

В Офісі Президента України обговорили проблеми хімічної промисловості 

5 лютого 2020 року - 16:25

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Заходи за участю Президента України та Президента Турецької Республіки
Заходи за участю Президента України та Президента Турецької Республіки

3 лютого 2020 року - 13:23

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Володимир Зеленський відвідає Італійську Республіку

5 лютого 2020 року - 18:08

7 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Італійської Республіки.

Під час візиту заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Італії Серджо Маттареллою та Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

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