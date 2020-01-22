Володимир Зеленський відвідає Італійську Республіку

7 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Італійської Республіки.
Під час візиту заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Італії Серджо Маттареллою та Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.
5 лютого 2020 року - 18:10
5 лютого 2020 року - 18:08
5 лютого 2020 року - 17:34
5 лютого 2020 року - 16:25
5 лютого 2020 року - 18:08
7 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Італійської Республіки.
Під час візиту заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Італії Серджо Маттареллою та Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.