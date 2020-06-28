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Володимир Зеленський: Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції

21 липня 2020 року - 14:58

Володимир Зеленський: Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції

Головним пріоритетом змін в Україні є протидія корупції, і Швейцарія завжди була прикладом успіху в цьому питанні, заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві.

«Хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів», – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ за підсумками переговорів зі швейцарською колегою.

Президент Швейцарської Конфедерації наголосила на важливості розбудови незалежної юридичної системи.

«Ми готові супроводжувати Україну на цьому нелегкому шляху», – зазначила Симонетта Cоммаруга.

Президент Швейцарії зауважила, що сильна, міцна юридична система є ключем для реалізації багатьох планів.

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