Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені на Закарпатті та Івано-Франківщині

Президент України Володимир Зеленський передав слова підтримки родині школяра Сергія Церуша, який загинув у селищі Воловець Закарпатської області. Тіло хлопчика рятувальники виявили сьогодні. Напередодні він вийшов подивитися, як піднялася вода у річці Вича, і його понесла течія.

«Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам», – сказав Володимир Зеленський.

Також Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Бориса Когуча з Івано-Франківщини. 20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи стічну канаву до річки, впав у воду та зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.

Раніше Глава держави мав розмову з очільниками областей, що потерпіли від повені: виконувачем обов’язків Голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом, Головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.