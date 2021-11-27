Володимир Зеленський виступає за приєднання України до Стамбульської конвенції

У зв’язку з акцією «Відчинимо правду про насильство» Офіс Глави держави повідомляє, що Президент України Володимир Зеленський послідовно підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства.

Глава держави у червні 2020 року підтримав електронну петицію із закликом ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому також як Стамбульська конвенція.

21 вересня 2020 року Президент підписав Указ «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», покликаний забезпечити інтегрований підхід до подолання домашнього насильства. З огляду на цей указ Кабінет Міністрів у квітні поточного року затвердив План невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав постраждалих від такого насильства.

Наразі в Офісі Президента завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами».

Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур Глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроект.

Тому наразі найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації Україною Стамбульської конвенції.