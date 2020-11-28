Володимир Зеленський вітає повернення в Україну двох громадян, яких протягом трьох років утримували в Іраку

Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Повернення українців додому стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур. Глава держави особисто координував процес звільнення наших громадян.

«Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав близьких і рідних громадян, що повернулися.

«Хочу вкотре запевнити всіх: Українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще. Цей принцип непохитний, і так буде завжди. В яку б халепу і в якій частині світу не потрапила людина. Це один з базових принципів політики Президента Зеленського. Це одна з ключових задач, яку я ставлю всім українським дипломатам», – сказав очільник МЗС.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що поверненню українців на батьківщину передувала значна системна робота.

«Це величезна боротьба перш за все Президента України Володимира Зеленського та Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та консульських служб у кожній країні», – сказала вона.

Людмила Денісова наголосила, що повернення українців відбулося напередодні Міжнародного дня прав людини.

«Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають у полоні в будь-якій державі, у тому числі в російському полоні та на окупованих частинах України – Донецької, Луганської областей та Криму, та їхнім родинам, що повернення можливе й обов’язково відбудеться. І тому чекаємо всіх вдома», – зазначила вона.

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова додала, що від початку президентської каденції Володимира Зеленського у державній політиці діє базовий принцип: Українська держава завжди допомагає громадянам, яких незаконно утримують в інших країнах. Свідченням цього є й звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, несправедливо засудженого в Італії, і безпрецедентна операція з повернення додому українців, які застрягли в інших країнах після скасування авіарейсів під час весняного локдауну.

«Українці мають державу, яка дбає про тих, хто опинився в біді на інших територіях. Саме ця державна політика і в подальшому буде одним з основних наших принципів. Це те, що відносить Україну до кола цивілізованих країн», – резюмувала Галина Третьякова.