Володимир Зеленський візьме участь у Саміті Україна – Європейський Союз у Брюсселі 6 жовтня

6 жовтня 2020 року у м. Брюсселі відбудеться двадцять другий Саміт Україна – Європейський Союз.

Це буде перший двосторонній саміт ЄС із країною-партнером, який пройде у Брюсселі у традиційному «живому» форматі з початку пандемії COVID-19.

Делегацію України на Саміті очолить Президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС – Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Окрема увага буде приділена безпековій ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

На полях Саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства, зокрема, щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства та пом’якшення наслідків кліматичних змін.

Також планується підписання угод з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на удосконалення енергоефективності громадських будівель та модернізацію й цифровізацію «Укрпошти».