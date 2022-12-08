Володимир Зеленський визнаний найвпливовішою людиною року у Європі за версією видання Politico

Президент України Володимир Зеленський очолив список 28 найвпливовіших людей Європи, який щороку складає видання Politico.

У статті, присвяченій Главі Української держави, наголошується, що сьогодні Європа не лише довіряє Володимиру Зеленському, а й захоплюється ним і наслідує його приклад.

«Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною. У цю думку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування виявилися ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліна та Парижа – в те, що Москва може бути партнером», – зазначає Politico.

Крім того, відзначається, що Президент України вміло використовує соціальні й традиційній медіа, зокрема ЗМІ, та західні культурні інституції, щоб переконати лідерів країн Заходу та громадськість у тому, що його боротьба є також і їхньою боротьбою.

«Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означає скасування давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій, він їх отримує», – йдеться у публікації.

Наголошується, що завдяки Володимиру Зеленському Україна досягла значного прогресу на шляху до членства у Європейському Союзі.

Президент України у відеовиступі на урочистій церемонії оголошення списку Politico 28 подякував виданню й акцентував, що цю відзнаку отримали всі українці.

«Лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не одного себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу. Так ми живемо в Україні. Ми максимально об'єднані й тому максимально міцні. Ми зосереджені на захисті нашої незалежності й тому досягаємо своїх цілей», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні у важких боях, ціною багатьох життів українці виборюють свободу для всіх у Європі.

«Для мене честь представляти всіх цих людей, усіх українців, і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Заради перемоги України в цій війні. Заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу», – наголосив Президент.

«Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі», – додав Глава держави.