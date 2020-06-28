Володимир Зеленський: Водний транспорт – один із найдешевших видів перевезень, для його ефективного використання подано відповідний закон

Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.

Під час спілкування з представниками ЗМІ в Херсонській області Президент зауважив, що нині держава вкладає мільярди гривень у ремонт і будівництво автомобільних шляхів, а потім ними рухаються перевантажені фури та руйнують дорожнє полотно.

«Країна повинна мати декілька шляхів перевезень. Водний транспорт – один із найдешевших видів перевезень», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, законопроект про водний транспорт перебуває на розгляді у профільному комітеті Верховної Ради, але щодо його остаточної редакції точаться суперечки серед депутатів.

«Впевнений, що ми проголосуємо цей закон, і запрацює цей вид транспорту, який нам дуже потрібен. І будемо розвивати судноплавство та перевезення», – наголосив Володимир Зеленський.

Ухвалення закону сприятиме збільшенню вантажопотоку до 35 млн тонн на рік; збереженню доріг та заощадженню 1 млрд грн на ремонт дорожнього покриття протягом чотирьох років. Документ у разі його ухвалення забезпечить стале фінансування безпечної річкової інфраструктури, стимулюватиме суднобудування та відновлення українських підприємств і створення робочих місць, а також відкриє допуск суден під іноземним прапором до внутрішніх водних шляхів України, що сприятиме розвитку міжнародної торгівлі.