Володимир Зеленський: Волонтери – безпосередні учасники розбудови української армії

Президент України Володимир Зеленський відзначив внесок волонтерського руху в розбудову української армії.

Під час виступу з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України Глава держави заявив, що робота волонтерів є однією зі складових міцного фундаменту українського війська та символом згуртованості нації.

«У єдності країни – наша сила. І сьогодні я не можу не згадати тих, хто став безпосереднім учасником розбудови українського війська. Це – наші волонтери», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував волонтерам за їхню роботу, спрямовану на зміцнення обороноздатності армії.

«Ми дякуємо волонтерам за їхню велику та важливу справу, за кожен переданий армії бронежилет, тепловізор, аптечку й не менш важливі дитячі малюнки з побажанням «Повертайся живим», – зазначив він.