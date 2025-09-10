Президент:

Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента
10 вересня 2025 року - 20:36

Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

11 вересня 2025 року - 21:38

Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом

11 вересня 2025 року - 21:33

Росіяни могли атакувати Польщу дронами для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні – Володимир Зеленський

11 вересня 2025 року - 18:15

На п’ятому Саміті перших леді та джентльменів відзначили внесок педагогів у розвиток освіти у світі

11 вересня 2025 року - 18:05

Зустріч Президента України та Президента Фінляндії
11 вересня 2025 року - 11:30

Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії, які приїхали в Україну для участі в п’ятому Саміті перших леді та джентльменів. Участь у церемонії також узяла перша леді України Олена Зеленська.

Глава держави відзначив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня кінорежисера, сценариста, чоловіка Прем’єр-міністерки Данії Мартіна Бо Тенберга та орденами княгині Ольги І ступеня першу леді Естонії Сір’є Каріс і першу леді Фінляндії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб.

«Щиро дякую вам. Ми дуже пишаємося тим, що в нас є такі великі друзі України, українського народу. Вітаю вас», – сказав Володимир Зеленський.

