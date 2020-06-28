Володимир Зеленський вручив державні нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Це можливість для держави продемонструвати ставлення до своїх дуже талановитих людей

Президент України Володимир Зеленський вручив державні відзнаки, яких були удостоєні видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Під час церемонії Володимир Зеленський зауважив, що державна нагорода – це можливість продемонструвати, що Україні небайдужі талановиті громадяни.

«У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує», – наголосив Президент.

За його словами, для держави однаково важливі всі сфери та професії: медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво та шоу-бізнес.

«Важливо відзначати людей, коли вони є з нами, а не тоді, коли вся країна та весь світ знає: ось це відома людина, і лише зараз Україна побачила, що вона гідна своєї держави», – заявив Володимир Зеленський.

Тому, наголосив він, держава й надалі відзначатиме талановитих українців, незалежно від статі, віку та сфери їхньої діяльності.

«Якщо людина дійсно талановита, державі дуже важливо показувати її людям. Тому що є багато напрямів, де дійсно талановиті люди, та про них ніхто не знає. Тому що їх не показують щодня по телевізору, але вони багато роблять для України», – зазначив Президент.

Генеральний директор – художній керівник театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» Богдан Струтинський, який нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня, зазначив, що ця нагорода – певне визнання досягнень його колективу. Він наголосив, що держава має акцентувати більшу увагу на підтримці мистецтва.

«Мистецтво відповідає не тільки за логіку, а й за стан душі. Воно дає можливість іншим людям в інших галузях отримати енергію для свого творення, відкрити більше самих себе. Тому однозначно мистецтво повинне мати спеціальну державну програму щодо його підтримки. Тому що без нього ми не будемо знати, що будувати й куди рухатися», – сказав Богдан Струтинський.

Режисер та сценарист Наріман Алієв, який отримав почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», наголосив на важливості державної підтримки вітчизняного кінематографу. Адже це дасть можливість індустрії в майбутньому стати незалежною.

«Щоб створилася індустрія, з’явився певний план професійних людей, які можуть створювати та робити. На цій базі буде глядач, і зможуть приходити приватні гроші та ресурси, щоб ми працювали незалежно, не зважаючи на державні гроші», – заявив режисер.

Зі свого боку співак, композитор та продюсер Олексій Потапенко, якому Президент присвоїв почесне звання «Заслужений артист України», заявив, що для нього ця нагорода демонструє визнання хіп-хоп-культури з боку держави.

«У мене була дитяча мрія – змалку хотів, щоб людина, яка займається хіп-хоп-культурою, хоч раз була визнана своєю державою. І ось це сталося. На цьому всі мої державні нагороди закінчаться, тому що я вписав своє ім’я в історію – це визнання державою хіп-хоп- і реп-культури в моїй особі», – сказав він.

Співачка Ірина Білик, яку нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня, назвала цю подію спільним досягненням – її самої та прихильників.

«Якщо є сильна держава Україна, то потрібні державні нагороди сильним і талановитим людям. Я дякую за довіру й за любов до моєї творчості всім, хто мене любить», – сказала артистка.

Нагадаємо, 27 червня 2020 року Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України підписав указ №254/2020 про відзначення державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення.