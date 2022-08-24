Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди людям, завдяки яким Україна зберігає свою незалежність

З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і членам родин загиблих Героїв, а також інші державні нагороди.

Церемонія відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.

Глава держави привітав усіх зі святом і подякував присутнім і всім, хто захищав та захищає незалежність нашої держави впродовж шести місяців жорстокої повномасштабної війни з Росією, восьми років героїчної оборони на Донбасі та всіх років боротьби за Україну.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців і українок, які віддали своє життя за незалежність нашої держави.

«Наші люди пройшли багато випробувань, вистояли проти зла, і сьогодні ми можемо сказати впевнено, що незалежність України ми збережемо назавжди. Збережемо, бо в нас є такі воїни. Збережемо, бо в нас є такі громадяни. Збережемо, бо в нас є така єдність. Збережемо, бо в усіх нас є розуміння, за що й за кого ми воюємо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче забирати чуже й підкорювати інші народи.

«Ми воюємо за те, щоб українські діти на українській землі були вільними, мали право на своє щастя й можливість це право реалізувати», – сказав він.

На переконання Глави держави, коли в народу, у держави, у Збройних Сил, які захищають свою країну, є світла зрозуміла мета, перемога стає неминучою.

«Бо світло завжди долає темряву. Україна обов’язково переможе. І обов’язково настане день, коли ми привітаємо одне одного з нашою найважливішою метою, з цим результатом – з перемогою, яку ви здобуваєте своєю історичною боротьбою», – переконаний Володимир Зеленський.

Зокрема, Президент вручив «Золоту Зірку» дружині Героя України, підполковника Геннадія Матуляка, якого удостоєно високої нагороди посмертно. Командир авіаційної ескадрильї ЗСУ був збитий ворожими силами при виході з-під удару після виконання завдання в Гостомелі. Перед цим льотчик завдав ракетно-бомбового удару по скупченню техніки та живої сили противника.

Глава держави також передав орден дружині Героя України, полковника Олександра Оксанченка. Він був інструктором-пілотом 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». Загинув у бою над Києвом, під час протистояння силам противника, який переважав за чисельністю. Полковник відволікав на себе більшу частину ворожої авіації.

Зірку Героя України старшого лейтенанта В’ячеслава Радіонова отримала його мати. Старший льотчик загинув при виведенні авіації з-під ракетного удару по аеродрому Василькова. Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря.

«Золоту Зірку» з рук Володимира Зеленського отримала дружина майора Степана Чобана, який загинув, виконуючи бойове завдання на літаку Су-27. Командир авіаційної ланки був збитий з ворожого ПЗРК під час відбиття масованого авіаційного нальоту над Кропивницьким. Майор прийняв на себе основний удар і таким чином відволік на себе ворожу авіацію.

Орден вручено також командиру батальйону, підполковнику Івану Голішевському, який у лютому-березні разом з побратимами обороняв населений пункт Кремінна та зупиняв просування ворога в напрямку Красноріченське – Кремінна. Завдяки організованій обороні рубежу батальйоном та приданими підрозділами було зупинено наступ переважальних сил противника. Збройні сили РФ зазнали значних втрат особового складу й техніки.

Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» командиру десантно-штурмової роти, старшому лейтенанту Володимиру Гуцулу, який з 25 лютого 2022 року одержав завдання утримати міст через Дніпро в Херсонській області. На визначених позиціях він особисто протягом двох діб вів корегування артилерії та авіації, в результаті чого було знищено значну кількість ворожої техніки й декількасот окупантів. Під час відступу 27 лютого відволік на себе ворожу авіацію та виконав визначена завдання, зберігши особовий склад, озброєння й техніку.

Нагороджений також Герой України, командир окремого мотопіхотного батальйону майор Богдан Дронов. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України він з особовим складом батальйону відповідально тримав визначені рубежі, зупиняв прориви противника й не давав йому змоги прорвати оборону, завдавав контрударів. Завдяки рішучим і сміливим діям командира батальйону було знищено до 30 осіб живої сили противника, захоплено зброю та боєприпаси.

Орден вручено командиру бригади полковнику Олександру Луценку, який із початку російсько-української війни вміло виконував завдання з виходу на визначені позиції та стримування переважальних сил противника в районах населених пунктів Станиця Луганська та Щастя. Після отримання наказу про відступ підрозділи бригади утримували свої позиції ще протягом двох діб, відволікаючи на себе основний вогневий удар противника, чим дали змогу іншим підрозділам здійснити перегрупування. Було знищено кілька десятків одиниць броньованої техніки та особового складу противника.

Найвищою державною нагородою відзначений також командир танкового батальйону підполковник Владислав Прокопенко, який з кінця 2018 року брав участь в Операції об’єднаних сил на території Донецької області. З початком повномасштабної військової агресії Росії 24-25 лютого він уміло керував діями батальйону на тимчасово окупованій ворогом території. Опинившись в оточенні ворога, ухвалював швидкі та оптимальні рішення, що дало змогу зберегти особовий склад і техніку.

Орден «Золота Зірка» також вручено заступнику командира роти старшому лейтенанту Дмитру Тодорову, який з 2 серпня 2021 року перебуває в районі проведення ООС на Донбасі. У березні-квітні підрозділи, в яких перебував Герой України, виконували бойові завдання в Донецькій області. Під час боїв було знищено техніку та живу силу противника. Захисники України також успішно евакуйовували поранених побратимів.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям «Хрест бойових заслуг». Зокрема, найвищу військову відзнаку Президента отримав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, який в умовах воєнного стану ефективно організовує роботу, спрямовану на відбиття повномасштабної збройної агресії РФ, завдання державі-агресору фізичних та іміджевих втрат, забезпечення національних інтересів України у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній та інформаційній сферах. Особисто здійснює планування та координацію проведення найбільш важливих розвідувальних та оперативних заходів, спеціальних операцій. Очолює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, безпосередньо сприяє обміну полонених та пошуку зниклих безвісти захисників України.

Глава держави також вручив «Хрест бойових заслуг» бойовому медику молодшому сержанту Ксенії Коноплі, яка з 24 лютого перебувала в районі безпосереднього ведення бойових дій на Луганщині. Вона неодноразово, ризикуючи власним життям, вивозила поранених військовослужбовців до точки евакуації. Часто це відбувалося в умовах шквального вогню з боку противника. Також не раз витягувала побратимів з-під завалів. Завдяки наданню невідкладної медичної допомоги та вчасній евакуації поранених Ксенія Конопля рятувала бійцям життя.

Найвищу військову відзнаку Президента отримав також командир авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних Сил України підполковник Ростислав Лазаренко. З початку збройної агресії він здійснив 88 бойових вильотів, зокрема 58 бойових вильотів – з 18 травня до 1 липня 2022 року. Брав участь у знищенні скупчення броньованої техніки та живої сили противника. Вильоти виконував у складних умовах протидії з боку протиповітряних засобів та винищувачів противника.

Також нагороджений молодший лейтенант Андрій Орел, який з квітня 2022 року бере участь у відбитті збройної агресії РФ. Виконував бойові завдання в Сєвєродонецькому районі на Луганщині, у складі підрозділу знищив техніку та живу силу противника. У запеклих боях з окупантами продемонстрував мужність. Створив ефективну систему оборони та вогневого ураження противника, внаслідок чого ворог зазнав значних втрат у техніці та озброєнні. Завдяки цьому підрозділи ЗСУ змогли утримати визначені позиції та не допустили просування ворожих сил. Потрапивши під ворожий артилерійський обстріл, зазнав важкого поранення.

«Хрест бойових заслуг» з рук Володимира Зеленського отримав командир морського водолазного судна «Нетішин» Військово-Морських сил Збройних Сил України штаб-старшина Микола Соколовський, який з 24 лютого до 23 травня 2022 року на високому професійному рівні організував і особисто очолив виконання непритаманного для водолазного судна бойового завдання з проведення встановлення мінно-вибухових загороджень у Чорноморській операційній зоні з метою недопущення висадки ворожого десанту. Попри ризик судно виконало бойові завдання в безпосередній близькості до ворожих кораблів та при постійній протидії ворожій авіації. Саме завдяки бойовому досвіду Миколи Соколовського його рішучим і нешаблонним рішенням встановлення мінно-вибухових загороджень було проведено в найкоротші строки та зірвано плани ворога щодо проведення десантної операції на півдні України. Забезпечував проведення водолазних спусків з пошуку тіл екіпажу патрульного катера «Слов’янськ» та екіпажу рейдового тральщика «Генічеськ», а також пошуку й підйому артилерійського озброєння та засобів зв’язку.

Відзначений також командир зенітного ракетного дивізіону підполковник Олександр Шиманський, який з 24 лютого захищає повітряний простір України від атак ворога на східних рубежах. Під час виконання поставлених завдань дивізіон знищив повітряні цілі, серед яких 18 літаків, один гелікоптер, п’ять крилатих ракет, два БПЛА. Продемонстрував професіоналізм та командирські навички при веденні бойової роботи, зменшивши кількість втрат і руйнувань в українських містах.

Крім того, Глава держави вручив ордени «За мужність», «За заслуги», медаль «За працю і звитягу», орден княгині Ольги. Також було присвоєно почесні звання «Заслужений вчитель України» та «Заслужений лікар України».