Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський у Маріуполі взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС України.

Для Центру, крім сучасного обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.

Глава держави оглянув медико-санітарну частину Центру, а також частини піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування. Він подякував бійцям за службу.

«Зараз у нас війна, і ми всі хочемо, щоб вона закінчилася. Ми розуміємо, що на вас – дуже серйозна місія, серйозна відповідальність. Ми обов’язково повернемо наші території, бо Україна у нас єдина. Розмінування продовжуватиметься. Тисячі гектарів чекають на вас. Я вам усім бажаю успіху, бережіть себе», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також оглянув автомобілі пожежної служби Маріуполя.

У залі управління інформацією Президент взяв участь у прямому включенні з села Бердянське, де працівники ДСНС відновлюють оселі, постраждалі від артилерійських обстрілів. Глава держави подякував рятувальникам за роботу.

«Я побачив найголовніше – особливе ставлення до людини у Центрі розмінування. Це не тільки високий технічний стан, це умови життєдіяльності», – зауважив Володимир Зеленський.

Також Президент оглянув спеціальну техніку підрозділів ДСНС та ознайомився з роботою піротехнічного розрахунку.