Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розвитку стартапів у Маріуполі

У Маріуполі Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розвитку стартапів 1991 Mariupol.

«Я дуже радий, що такі події відбуваються саме в Маріуполі, і ми починаємо. Я думаю, що у нас буде «парад міст» України, де будуть такі самі талановиті люди», – сказав Президент.

Глава держави привітав авторів стартапів з відкриттям центру.

«Ми шукаємо таких людей. Їх дуже багато в Україні, і це круто. Ми вас вітаємо з відкриттям і будемо допомагати, інвестувати в людей», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський закликав присутнього на відкритті віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова звернути увагу на стартапи, представлені у центрі.

Глава держави ознайомився зі стартапами, що їх представили молоді підприємці. Зокрема, це проекти, спрямовані на боротьбу з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг та підвищення прозорості роботи органів влади.

Довідка. 1991 Mariupol – центр розвитку стартапів на сході України та новий простір для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону. 1991 Mariupol стане місцем зустрічі інноваторів, молодих талантів, активних громадян, місцевої влади, представників бізнесу та інвесторів. Проект ініціювала українська технологічна організація SocialBoost. Напрями роботи 1991 Mariupol: акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців, програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи, коворкінг-простір для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців з доступом до спеціальних технічних та не технічних партнерських умов.