Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня захисника України в Одесі і вручив державні нагороди героям

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеської області взяв участь у заходах, присвячених Дню захисника України, та вручив військовим державні нагороди.

Виступаючи перед військовослужбовцями та ветеранами АТО / ООС в Одесі, Глава держави підкреслив, що свято Дня захисника України об’єднує професійних військових, добровольців, медиків, волонтерів, активістів та журналістів, які працюють у зоні бойових дій.

«Без перебільшення: це – наше національне свято. І всі, кого я назвав, – справжні герої України. Якщо дозволите – чарівники», – сказав він.

Президент підкреслив, що ці герої протягом останніх п'яти років борються за мир в Українській державі. «З 2014 року вони щодня, ризикуючи власним життям, роблять Україні та її громадянам найцінніші подарунки – це мирне небо в українських містах і селах, існування нашої держави, її суверенітету та незалежності. За все це, на жаль, доводиться платити страшну й болючу ціну. Це – тисячі життів наших побратимів, тисячі життів українців», – зазначив він.

Також Глава держави ще раз розвіяв чутки про скасування пільг ветеранам війни на Донбасі. «Держава й надалі виконуватиме свої соціальні зобов’язання перед тими, кому вона завдячує своїм існуванням», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський від імені всього українського народу подякував кожному за високий професіоналізм, звитягу, незламність, за мужнє та героїчне виконання завдань, спрямованих на захист України.

Президент та присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників.

Після цього Глава держави вручив державні нагороди за особисту мужність і самовідданість під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків.

«Щоразу це для мене дуже важливий момент: коли відбувається нагородження, до мене підходять різні люди, герої. Але всіх об'єднує те, що вони кажуть: «Служу народу України!». І ми вдячні вам за це», – зазначив Володимир Зеленський.