Володимир Зеленський: Я хочу, щоб на місцевих виборах виграли люди, здатні «підняти» регіон

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що за результатами місцевих виборів до влади мають прийти люди, здатні вирішити проблеми свого міста чи області.

Під час зустрічі з представниками бізнесу в рамках робочої поїздки на Полтавщину Глава держави закликав підприємців запропонувати йому авторитетні кандидатури, які можуть взяти участь у місцевих виборах.

«Я хочу з вами поспілкуватися щодо людей, яких ви поважаєте. Мені це важливо, особливо для місцевих виборів – яких людей ви бачите як флагманів, які можуть іти на вибори, балотуватися, яких поважають місцеві», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до представників бізнесу Полтавської області.

Президент наголосив, що готовий зустрітися з такими людьми вже під час цієї поїздки у регіон.

За його словами, це не обов’язково мають бути бізнесмени – такими кандидатами можуть стати як промисловці, так і представники громадськості.

«Ці люди мають сформувати списки і сказати: у нас є п’ять, десять людей, ми їм довіряємо, вони полтавці, вони люблять цю область, це місто», – зазначив Глава держави.

«Я хочу, щоб на місцевих виборах прийшли люди, здатні «підняти» місто чи область», – додав Президент.