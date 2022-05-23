Володимир Зеленський: Я завжди був упевнений в українцях і нашій єдності, бо в нас усіх – спільні цінності та погляди на найважливіші речі

Об’єднання українців після початку російського вторгнення доводить, що громадяни України попри деякі відмінності мають спільні цінності й погляди на важливі стратегічні речі. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

«Для мене це не був сюрприз, що наші люди об’єднані й об’єдналися так сильно. Іноді в різних частинах нашої країни є різні думки, різне бачення деяких речей, є різномовні люди. На сході більше розмовляють російською, на заході – українською. Та ми об’єдналися всі так міцно, і я щасливий, що моя впевненість в українських людях підтвердилася. Ми різні, але однакові. У деталях, дрібницях ми різні, але у важливих стратегічних речах, у людських речах ми – однакові. Цінності в нас однакові», – наголосив Глава держави.

Президент також зазначив, що завжди вважав Україну найкращою країною у світі.

«Я – фанат України, завжди був. Завжди, коли в мене до президентства була можливість обирати, де відпочивати, я обирав те чи інше місце в Україні. Навіть якщо десь гори вищі й кращі, для мене в Україні вони завжди були найкращими», – розповів він.

Володимир Зеленський наголосив, що почувається вдома тільки в Україні, і захищати нашу країну – це так само, як захищати свій дім від злочинців, які вдерлися о 4-й ранку.

Президент висловив думку, що після цієї війни українці по-іншому дивитимуться на свою землю, на свою природу й на свою країну.

За його словами, війна дала додаткове розуміння, що найважливішими є дуже прості речі.

«Коли діти поруч, усе гаразд із дружиною, живі батьки та близькі люди. Живі сусіди, у них нічого не горить, ракета до них не прилетіла… Бо горе – воно спільне. І це вторгнення Росії – це спільне горе», – пояснив Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що наразі найбільшим щастям, напевно, є можливість для українських сімей спокійно зібратися ввечері разом вдома.