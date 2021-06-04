Володимир Зеленський з дружиною Оленою зустрілися зі спортсменами, які представлятимуть Україну на 32-х літніх Олімпійських іграх у Токіо

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською в неділю відвідав штаб-квартиру Національного олімпійського комітету України (Олімпійський дім) у Києві. Там вони зустрілися зі спортсменами, які представлятимуть нашу країну на 32-х літніх Олімпійських іграх у Токіо.

У центрі для екіпірування членів національної олімпійської збірної України Володимиру Зеленському продемонстрували зразки форми українських олімпійців для участі в Олімпіаді-2020, яка через пандемію COVID-19 пройде цьогоріч у столиці Японії з 23 липня по 8 серпня. Президент і перша леді відзначили стильний дизайн екіпіровки національної збірної, спортсмени-олімпійці додали, що вона ще й дуже зручна.

Україну на літній Олімпіаді в Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

«Хочу звернутися до вас Ваші Високоповажності. Тому що так звертаються в колі дипломатів і так спілкуються дипломати, консули й посли. Я переконаний, що ви – найкращі посли, які у нас є. Які дійсно представляють Україну за межами наших кордонів на високому рівні. Ви дійсно прославляєте нашу країну. Завдяки вам у Лондоні, Барселоні, в Пекіні й навіть у Сочі лунає «Ще не вмерла…» й піднімається вгору синьо-жовтий наш український прапор», – сказав Президент, звертаючись до українських олімпійців.

Глава держави побажав, щоб найближчими днями до славетної переможної географії приєдналося місто Токіо.

«А ми всією країною будемо не просто тримати кулаки – ми будемо з вами постійно. Будемо за вас дуже сильно вболівати», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, перемоги сьогодні дуже важливі для України, адже це те, чого не можна купити за гроші, але це те, що українські спортсмени дарують кожному громадянину – емоції від перемоги та гордість за свою країну, громадянином якої хочеться бути. Крім того, він нагадав, що Олімпіада-2020 відбувається в рік 30-ї річниці незалежності України, яку вся країна святкуватиме 24 серпня.

«Дуже шкода, що цього року через COVID-19 будуть порожні трибуни. Але я хочу, щоб ви уявляли, що на цих трибунах сидять тільки українці, які вболівають за вас», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що українські спортсмени, незалежно від того, який вид спорту вони представляють, стають прикладом для наслідування для дітей, для молоді, тому потрібно, щоб телебачення приділяло більше уваги саме спортивним новинам.

Зі свого боку очільник НОК Сергій Бубка побажав олімпійцям спокою і впевненості у власних силах, що є найважливішим перед такими змаганнями.

Він також наголосив, що український спорт зараз відчуває особливу підтримку й увагу з боку держави та її керівництва.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід і борець Жан Беленюк від імені олімпійців подякували Президентові за зустріч напередодні стартів головних змагань у житті кожного спортсмена. Вони також наголосили на важливості підтримки й уваги до спорту з боку держави.

Володимир та Олена Зеленські також ознайомилися з історією створення Олімпійського дому, перемогами і здобутками олімпійської збірної України за роки незалежності. Потому Президент зробив запис у Книзі почесних гостей.