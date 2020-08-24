Володимир Зеленський за результатами наради на ХАЕС: Ми всі зацікавлені в українській атомній енергетиці

У межах робочої поїздки на Хмельниччину Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, де провів нараду з керівництвом Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом».

Тимчасовий виконувач обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив Главі держави, що за обсягом виробництва електроенергії на атомних станціях Україна посідає восьме місце у світі та п’яте – у Європі. У цій галузі енергетики зайнято близько 450 тисяч працівників. На всіх рівнях галузь сплатила до державного бюджету 17 млрд грн податків.

«Атомна галузь – наша гордість. Вона забезпечує дешеву та безпечну електроенергію», – заявив Петро Котін.

Під час наради було обговорено низку питань, важливих для розвитку атомної енергетики.

За результатами зустрічі Глава держави поставив завдання розробити Стратегію розвитку атомної енергетики України з конкретними термінами виконання.

Також Президент доручить Кабінету Міністрів забезпечити фінансування будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, вирішити питання заборгованості перед «Енергоатомом» та вивести компанію на вищий рівень підпорядкування державного управління.

Спілкуючись з представниками ЗМІ після наради, Володимир Зеленський зазначив, що це була важлива зустріч.

«Ми всі зацікавлені в українській атомній енергетиці, яка дає найдешевшу електроенергію, насамперед для нашого суспільства», – сказав він.

Президент також наголосив на важливості галузі для створення робочих місць.

«Якщо запустимо третій і четвертий блоки – впродовж будівництва і запуску ще буде в цілому по країні плюс 100 тисяч робочих місць. Мені здається, що це і є завдання, з яким державі треба розібратися», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу, що керівництво країни має відвідувати стратегічно важливі об'єкти постійно, щоб бачити, що там відбувається.

«Керівництво країни повинно бути на всіх таких стратегічних підприємствах України, бачити, що відбувається, своїми очима. Тому я радий, що я тут. Впевнений, що буде тут Денис Анатолійович (Шмигаль. – Ред.)», – додав Глава держави.