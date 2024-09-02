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Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо далекобійності

3 вересня 2024 року - 18:45

Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо далекобійності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави поінформував про рятувальну операцію, яка триває на місці влучання російських ракет у Полтаві. Джастін Трюдо висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Президент передав поточні потреби Сил оборони, серед яких системи ППО та броньована техніка.

Також під час розмови порушили теми співпраці в межах коаліції дронів та реалізації двосторонньої безпекової угоди, яку лідери підписали 24 лютого цього року.

Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Президент і Прем’єр-міністр домовилися про подальші контакти, зокрема для підготовки тематичної конференції на основі пункту Формули миру «Звільнення полонених та депортованих осіб», яка має відбутися в Канаді.

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