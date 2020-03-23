Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу
Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

23 березня 2020 року - 19:08

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський закликав глав церков проводити богослужіння онлайн: Сьогодні людям потрібна віра, але не менше їм потрібна безпека

23 березня 2020 року - 21:50

Глава держави подякував лікарям та військовим, які нині перебувають на передовій захисту України

23 березня 2020 року - 21:42

Президент застеріг політиків від хайпу на тлі пандемії коронавірусу

23 березня 2020 року - 21:36

Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

23 березня 2020 року - 19:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року

13 березня 2020 року - 20:17

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський закликав глав церков проводити богослужіння онлайн: Сьогодні людям потрібна віра, але не менше їм потрібна безпека

23 березня 2020 року - 21:50

Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

«Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави (церков. – Ред.) доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека», – сказав Президент України у відеозверненні.

Глава держави вкотре закликав громадян залишатися вдома й не виходити на вулицю без зайвої потреби.

«Це стосується не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу відверто визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

«Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу», – наголосив Президент.

Версія для друку