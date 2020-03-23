Володимир Зеленський закликав глав церков проводити богослужіння онлайн: Сьогодні людям потрібна віра, але не менше їм потрібна безпека

Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

«Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави (церков. – Ред.) доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека», – сказав Президент України у відеозверненні.

Глава держави вкотре закликав громадян залишатися вдома й не виходити на вулицю без зайвої потреби.

«Це стосується не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу відверто визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

«Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу», – наголосив Президент.