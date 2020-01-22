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Володимир Зеленський закликав іноземний бізнес долучитися до проектів з відновлення та реінтеграції Донбасу

15 лютого 2020 року - 16:07

Володимир Зеленський закликав іноземний бізнес долучитися до проектів з відновлення та реінтеграції Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів України та представників бізнесу долучитися до реалізації інфраструктурних і соціальних проектів у Донецькій та Луганській областях, які постраждали від збройного конфлікту.

Під час виступу на Українському ланчі в Мюнхені Глава держави зазначив, що для відновлення інфраструктури Донбасу в Україні створено фонд світового рівня.

«Він поєднує в собі два «вікна». Перше – для міжнародних партнерів, організацій та фундацій. Друге – для українського фонду, який залучатиме кошти приватного сектору та індивідуальних донорів», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проекти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш захищені верстви населення, подолання наслідків війни – з фокусом на молодь, жінок, дітей та ветеранів.

«Вперше такий фонд адмініструється спільно Світовим банком, Офісом Президента та урядом України», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, як зазначив Глава держави, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

«Закликаю наших міжнародних партнерів долучатися й разом зі мною почати фандрайзинг для відновлення та реінтеграції Донбасу», – резюмував Президент.

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