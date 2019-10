Володимир Зеленський закликав інвесторів «не проспати» Україну

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що багато відомих історій успіху починалися зі скепсису та недалекоглядності, і закликав інвесторів не втратити можливість вкладати в країну можливостей – Україну.

«Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або втратили можливість придбати WhatsApp за невелику суму. Україна – це країна можливостей. І сьогодні вони стукають у ваші двері. Але, як кажуть, оpportunity never knocks twice (з англ. «шанс ніколи не стукає двічі». – Ред.). Тому не проґавте можливості, будь ласка. «Не проспіть» Україну», – закликав Президент під час виступу на форумі RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна наразі стоїть на роздоріжжі, де зневіра або знищить нашу державу, або зробить її сильною. При цьому він нагадав історії успіху багатьох нині успішних країн, які колись були на межі зникнення, вважалися відсталими та безнадійними.

«Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок», – заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна стає стабільним та передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Крім того, наша держава має сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, невичерпний сільськогосподарський та індустріальний потенціал, а українці є працьовитими й талановитими. «Все це – наші відповіді на одне питання: Why should you invest in Ukraine (з англ. «Навіщо вам інвестувати в Україну?» – Ред.)?» – сказав він.

Президент вважає, що форум RE:THINK. Invest in Ukraine є початком нового інвестиційного етапу в історії Української держави. Він анонсував презентацію «інвестиційного меню» – низки знакових проектів-«магнітів». «Держава забезпечить їхню повну підтримку на рівні Президента та Прем’єр-міністра, захистить від корупції та надасть піар на державному рівні. Моя мета – щоб у світових підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї та Сінгапуру з’явилась Україна», – наголосив Глава держави.