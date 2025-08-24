Президент подякував лідерам держав та організацій за привітання з Днем Незалежності України

Україна відзначала 34-ту річницю відновлення незалежності, і лідери інших держав привітали нашу країну зі святом. Президент Володимир Зеленський подякував за теплі побажання та підтримку України.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі наголосив, що його країна спільно з партнерами підтримує Україну та просуває зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен запевнив у продовженні підтримки України та побажав мирного майбутнього.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й зазначив, що Азербайджан і надалі надаватиме необхідну гуманітарну підтримку й допомогу дружньому українському народові.

Президент Албанії Байрам Бегай підтвердив непохитну підтримку України з боку його держави на шляху європейської інтеграції.

Папа Римський Лев XIV зазначив, що молиться за народ України, який страждає від війни. Його Святість благає Господа, щоб галас зброї поступився місцем діалогу, який відкриє шлях до миру.

Президент В'єтнаму Луонг Куонг наголосив, що його країна високо цінує партнерство та співпрацю з Україною й бажає і надалі розвивати двостороннє співробітництво в різних сферах.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян побажав народові України миру та добробуту й висловив сподівання на посилення двосторонніх відносин.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на повазі до української сили та хоробрості й запевнив, що рішучість і мужність України бути вільною, відстоювати це право дарує надію далеко за межами її кордонів.

Король Іспанії Феліпе VI акцентував на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та побажав миру.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив у тому, що його країна підтримуватиме Україну в захисті її свободи та на шляху до справедливого й тривалого миру стільки, скільки буде потрібно.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв побажав Україні миру та процвітання й висловив сподівання на посилення двосторонньої співпраці.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що його країна однією з перших 34 роки тому визнала незалежність України. Він запевнив Україну в непохитній підтримці з боку Канади в боротьбі за захист суверенітету.

Президент Володимир Зеленський подякував за вітання лідеру Китаю Сі Цзіньпіню й відзначив інтерес до розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності та процвітання.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що стійкість України, боротьба за свободу й територіальну цілісність проти російської агресії надихають світ.

Президент Литви Гітанас Наусєда запевнив, що його країна завжди буде поруч і допомагатиме всіма можливими засобами – військовими, політичними, фінансовими, а також завжди підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність України.

Президент Малаві Лазарус Чаквера висловив сподівання на подальше зміцнення та процвітання двосторонніх відносин між державами.

Король Марокко Мохаммед VI побажав українському народові миру та процвітання й наголосив на важливості посилення двосторонніх відносин.

Президентка Молдови Мая Санду у відеопривітанні зазначила, що її країна докладе всіх зусиль, щоб залишатися сильним, надійним і безпечним сусідом України.

Король Нідерландів Віллем-Александр висловив пошану мужності та стійкості українського народу, а також наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі. Він запевнив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, адже безпека України – це безпека всієї Європи, зокрема Нідерландів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив мужність, із якою Україна борониться від російських нападів. Він наголосив, що як і в День Незалежності України, так і в майбутньому Німеччина твердо стоятиме на боці українців.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон акцентував, що підтримка України з боку його держави залишається непохитною.

Президентка Північної Македонії Гордана Сіляновська-Давкова висловила беззаперечну підтримку та сподівання на справедливий і стійкий мир в Україні найближчим часом.

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що боротьба України проти російської агресії – це героїчний захист цінностей, які лежать в основі європейської цивілізації: свободи, демократії та захисту гідності кожної людини.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза висловив Україні підтримку та солідарність у боротьбі з російською агресією. Він наголосив, що Португалія не змінює своєї позиції, своїх цінностей і принципів та продовжує підтримувати Україну.

Президент Республіки Корея Лі Чже Мьон висловив сподівання на якнайшвидше досягнення миру в Україні та повоєнне відновлення країни.

Президент Румунії Нікушор Дан зазначив, що його народ залишатиметься надійним партнером для України як у співпраці у сфері безпеки, так і в процесі відбудови та європейської інтеграції.

Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ наголосив, що він захоплюється мужністю й сильним духом українського народу. Його Величність зазначив, що Україна та Велика Британія мають співпрацювати для досягнення справедливого й міцного миру.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер запевнив, що його держава стоїть з Україною поруч сьогодні та стоятиме завжди.

Президент США Дональд Трамп відзначив боротьбу українського народу та віру в майбутнє українців як незалежної нації. Він зазначив, що Сполучені Штати підтримують переговорний процес, який приведе до міцного й тривалого миру, припинить кровопролиття та захистить суверенітет і гідність України. Володимир Зеленський наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за підтримку й переконана, що спільними зусиллями вдасться закінчити цю війну та досягти справжнього миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган побажав Україні миру та процвітання.

Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов побажав Україні добробуту й подальших успіхів.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв висловив сподівання на те, що відносини з Україною, засновані на принципах традиційної дружби та довгострокової співпраці, і надалі розвиватимуться у спільних інтересах двох народів.

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що рішуча підтримка України в боротьбі за незалежність і законне місце у європейській родині триватиме.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що його країна стоїть пліч-о-пліч з Україною в боротьбі з російською агресією та гарантуватиме досягнення справедливого й довготривалого миру.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив підтримку Україні в боротьбі за її свободу й територіальну цілісність і запевнив, що хорватський народ поряд з Україною.

Президент Чехії Петр Павел наголосив на підтримці України у справедливій боротьбі за незалежність і територіальну цілісність та відзначив зусилля Президента Володимира Зеленського для досягнення справедливого й міцного миру.

Президент Чорногорії Яков Мілатович висловив глибоку повагу до мужності українського народу в боротьбі за свободу, демократію, мир та європейські цінності. Він акцентував, що Чорногорія прагне зробити вагомий внесок у створення умов для досягнення довготривалого й справедливого миру в Україні.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер висловила підтримку справедливого й тривалого миру в Україні та наголосила, що її країна продовжить надавати допомогу українцям.

Король Швеції Карл XVI Густав з нагоди Дня Незалежності України побажав щастя та процвітання нашій державі.

У вітанні Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відзначив подвиг українців, які щодня захищають рідну землю від російської агресії, та наголосив на тому, що Швеція продовжить надавати Україні військову, політичну та фінансову допомогу.

Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке відзначив важливість посилення двосторонніх відносин, заснованих на дружбі та взаємній повазі, у різних сферах. Він побажав Україні якнайшвидше відновити мир.

Його Величність Імператор Японії Нарухіто висловив щирі вітання Президенту Володимиру Зеленському та українському народові.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зазначили, що Євросоюз стоїть поруч з Україною в ці складні часи. Україну привітав також Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який минулої п’ятниці був у Києві, записав відеопривітання біля Верховної Ради України та запевнив у підтримці з боку Альянсу на шляху до миру.

Список глав держав та урядів, які привітали Україну з Днем Незалежності, буде доповнюватись, оскільки наша держава продовжує отримувати вітальні листи та повідомлення.