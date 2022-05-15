Володимир Зеленський закликав науковців США долучитися до відновлення українських закладів освіти, які постраждали внаслідок російської агресії

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США запросив науковців приєднатися до програми відбудови шкіл і вишів в Україні, адже за час повномасштабного вторгнення Росія знищила тисячі українських освітніх закладів.

Як розповів Глава держави, напрацьовується великий план відновлення України, який передбачатиме, зокрема, відбудову шкіл, університетів, інститутів та інших закладів освіти.

«Зруйновані тисячі освітніх закладів. Для нас це велика трагедія. Тому будемо вам тільки вдячні, якщо в нас будуть такі проекти щодо відновлення на рівні міністерств освіти, на рівні освітніх програм, на рівні університетів», – зазначив Президент.

«Коли ми говоримо про відновлення, то це питання не тільки грошей, а й фахівців. Бо ми можемо побудувати якусь інституцію, університет, але дуже важливо, щоб були люди, які є носіями знань і фахівцями. Тому ми готові до такої спільної роботи та будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете розбудовувати й нові освітні програми», – додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що план відновлення України передбачає програми відбудови різних галузей економіки та суспільного життя.

«Ми формуємо партнерські відносини з тією чи іншою інституцією, з тією чи іншою державою. У нас є навіть шефство. У нас уже є декілька таких прикладів. Знаю, що США оберуть для себе відповідний регіон для відбудови нашої країни, Канада, європейські держави», – розповів Президент.

Глава Української держави вперше в історії звернувся до студентів і лідерів найбільших вишів під егідою Американської асоціації університетів. До зустрічі долучилися представники близько півсотні закладів, зокрема Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Пряму трансляцію в кампусах дивилися близько 5,5 тис. студентів.