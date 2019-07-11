Володимир Зеленський закликав правоохоронців показати результат у розслідуванні вбивства Павла Шеремета

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета важливий результат і покарання злочинців. Про це він заявив під час зустрічі з силовиками у Києві 23 липня. Глава держави зазначив, що ініціював її, щоб і журналісти, і громадськість почули від представників силових відомств про перебіг розслідування трагедії, яка сталася три роки тому.

«Я хотів би, щоб зараз ми всі відкрито заслухали доповідь наших правоохоронних органів, а саме поліції. Послухали про всі деталі і зрозуміли, які в нас є шанси… Ми хочемо, щоб убивць було покарано», – сказав Володимир Зеленський, підкресливши, що й він особисто, і суспільство, і особливо журналісти хочуть отримати інформацію у справі та допомогти в її розслідуванні.

Після доповіді голови Національної поліції Сергія Князєва щодо перебігу розслідування злочину та заслуховування закритого звіту Президент висловив переконання, що справу буде розкрито, і закликав не тиснути на слідчих.

«З того, що я побачив, – не можу сказати, у який термін, але, думаю, у нас з вами буде результат, поліція з допомогою прокуратури та Служби безпеки закінчить цю справу, і людей, які скоїли вбивство, буде знайдено», – зазначив Глава держави, додавши, що очільник Нацполіції надав дуже багато матеріалів, які дають підстави робити таку заяву.

Володимир Зеленський попросив не тиснути на нього чи присутніх правоохоронців у питанні розкриття деталей слідства.

«Я хотів би, щоб ми зараз не дуже тиснули на працівників кримінального розшуку. Там справді багато роботи. Я впевнений, що вони не могли показати вам багато чого з цих фактів. Просто не могли. У цій справі нам з вами потрібен результат. Найважливіше, щоб люди, які підірвали журналіста Павла Шеремета, були за ґратами», – зауважив Президент.

Він також висловив переконання, що після оприлюднення результатів розслідування і притягнення до відповідальності винних суспільство і журналісти побачать деталі справи та зрозуміють, як багато було зроблено.

Володимир Зеленський констатував, що робитиме все від нього залежне для досягнення результату у цій справі.

«Все, що я можу відповідно до законодавства, я робитиму», – заявив Президент.

Крім того, Глава держави висловив розчарування тим, що Генеральний прокурор Юрій Луценко не прийшов на цю зустріч.

«Я хотів його бачити. Відпустка так відпустка, немає питань», – додав Володимир Зеленський.