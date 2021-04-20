Володимир Зеленський закликає до модернізації та осучаснення мирного процесу, щоб остаточно припинити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський закликає до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році з метою встановлення миру на Донбасі, а також виступає за посилення ролі США, Великої Британії та Канади у припиненні конфлікту. Про це Глава Української держави розповів у інтерв’ю британській газеті Financial Times.

Володимир Зеленський звертається до західних країн за підтримкою змін до так званої угоди «Мінськ-2», реалізація якої наразі заблокована.

«Зараз я беру участь у процесі, який розпочався ще до мого президентства. Мінський процес сьогодні повинен бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого», – сказав Президент України.

Нещодавно Росія зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тисяч військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Тому часткове відведення російських військ від українських кордонів Володимир Зеленський назвав «маленькою перемогою» Києва та його союзників. За його словами, це був «крок від емоцій до прагматичного вирішення ситуації на Донбасі».

Водночас Глава Української держави наголосив, що ситуація залишається небезпечною.

«Існує постійна загроза, тому що в нас іде війна на Донбасі, а російська армія, ми всі це знаємо, є дуже потужною. А ми постійно її маємо на наших кордонах. І цей конкретний випадок – це випадок психологічного тиску. Ми готові до неприємних сюрпризів. Ми намагатимемось їх уникати. Наші військові дуже сильні, ми готові стримувати будь-яку загрозу агресії», – сказав Президент України в інтерв’ю.

З огляду на те, що домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі, досягнуті в липні 2020 року, були порушені на початку цього року, а переговори в Нормандському форматі не дають бажаного результату, Президент України запропонував змінити дипломатичний підхід і посилити роль Сполучених Штатів Америки в мирному процесі.

«Є два варіанти: ми можемо змінити Мінський формат, відкоригувати його. Або ми можемо використовувати інший формат. Швидкість має значення. Тому що ми щодня втрачаємо людей», – наголосив Глава Української держави.

Він закликав розширити Нормандський формат, долучивши до переговорів не тільки США, але й Велику Британію та Канаду.

Володимир Зеленський також привітав перспективу зустрічі Президента Росії Володимира Путіна та Президента США Джо Байдена.

«Я впевнений, що вони не можуть вийти після зустрічі з порожніми руками, тому що якщо зустріч відбудеться, якийсь результат буде, хоч і невеликий», – зауважив Президент України.

Він наголосив, що також домагатиметься зустрічі з Володимиром Путіним, додавши, що «нас не хвилює місце проведення, нас хвилює зміст».

Водночас Володимир Зеленський не погодився б на вимогу російського Президента провести переговори спочатку з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей: «Я не маю наміру розмовляти з терористами. Це просто неможливо для мене в моєму становищі».