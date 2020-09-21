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Виступ Президента України Володимира Зеленського на комеморативному урочистому засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди відзначення 75-ї річниці ООН
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Володимир Зеленський закликає світову спільноту активно протидіяти пропаганді та дезінформації

23 вересня 2020 року - 22:41

Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави зазначив, що катаклізми стали буденністю, і світ швидко забуває жахливі новини, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба.

Водночас Президент наголосив, що наша планета не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому треба зважати на інформаційні загрози світу, коли дезінформація та фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес.

«Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді», – зазначив Володимир Зеленський.

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