Володимир Зеленський закликає світову спільноту активно протидіяти пропаганді та дезінформації

Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави зазначив, що катаклізми стали буденністю, і світ швидко забуває жахливі новини, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба.

Водночас Президент наголосив, що наша планета не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому треба зважати на інформаційні загрози світу, коли дезінформація та фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес.

«Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді», – зазначив Володимир Зеленський.