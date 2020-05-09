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Володимир Зеленський: Закон про банківську діяльність повинен захистити українську економіку

13 травня 2020 року - 13:24

Володимир Зеленський: Закон про банківську діяльність повинен захистити українську економіку

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради закликав парламентарів підтримати законопроект щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. Народні депутати 270 голосами ухвалили цей документ.

«Сьогодні є питання захисту нашої економіки. Думаю, що впродовж моєї каденції і, найважливіше, впродовж вашої каденції буде декілька важливих, історичних законів, які повинні об’єднувати всю країну, об’єднувати всі партії. І я хотів би, щоб саме так сьогодні відбулося голосування», – сказав Глава держави, звертаючись до народних обранців.

Президент зауважив, що країна потребує якнайшвидшого ухвалення проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

«Я звертаюся до вас з повагою й хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку й допомогти Україні саме зараз», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент подякував медикам, які лікують хворих на коронавірус, а також військовим, які захищають Україну. 

«Медики захищають життя і здоров’я наших українців. Військові захищають наш суверенітет, територіальну цілісність і життя всіх українців. Вони герої», – наголосив Володимир Зеленський.

Народні депутати подякували медикам та військовим оплесками.

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