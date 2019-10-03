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Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття R&D-центру в Україні

8 листопада 2019 року - 19:38

Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття R&D-центру в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма.

«У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як ви», – зазначив Глава держави під час зустрічі.

Володимир Зеленський додав, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування.

Зокрема, він розповів про проект «Держава у смартфоні» та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.

Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт.

Також, на думку Володимира Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.

Так, упродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.

Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту (data analytics and artificial intelligence).

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