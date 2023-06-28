Володимир Зеленський запропонував основні напрями трансформації, яку Україна має здійснити за десятиріччя

Президент України Володимир Зеленський пропонує передбачити в Українській доктрині основні напрями трансформації, яку наша держава має пройти за десять років. Про це він заявив, представляючи орієнтири майбутнього документа на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

«Ми маємо пройти за цей час такий шлях, який інші народи долали десятиліттями. Україна перемоги матиме особливу увагу, особливу довіру світу, і кожен прояв такої уваги й довіри маємо спрямувати на розвиток України та всіх аспектів життя в нашій державі», – наголосив Президент.

Першою конкретною метою для України Володимир Зеленський назвав досягнення рівня ВВП у трильйон доларів, і потенціал нашої держави здатний це забезпечити.

Другий пункт – відмова від ідеї, нібито дешевизна праці українців – це конкурентна перевага.

«Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначити за формулою «сусіди у Євросоюзі плюс 30%». Це справедлива мета, за цю війну. Україна перемоги зробить ставку передусім на кваліфіковану працю. А отже, на освіту», – сказав Глава держави.

Президент також акцентував на необхідності поширення англійської мови, адже в сучасному світі вона є мовою глобальної співпраці, бізнесу, науки та глобального спілкування.

Третім надважливим завданням Володимир Зеленський визначив повернення додому якнайбільшої кількості наших громадян, які виїхали за межі держави. Для цього необхідно створити якнайбільше робочих місць.

«Трансформація кожної галузі економіки, будь-якої соціальної практики та всіх сфер державного управління повинна відповідати на питання: скільки нових робочих місць дасть Україні конкретне рішення, конкретна ініціатива», – зазначив він.

Президент також виступив за формування нової політики підтримки батьківства й дитинства. На переконання Глави держави, друга й третя дитина в сім’ї мають бути щастям, а не обмеженням можливостей.

Для допомоги родинам буде створено спеціальний застосунок «Мрія», який підтримуватиме все, що стосується батьків і дітей: послуги, які потрібні батькам, дитині щодо розвитку, освіти, безпеки, контактів із державою тощо. Команда цифрової трансформації України представить застосунок восени, повідомив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави наголосив на важливості захисту бізнесу, адже економічне лідерство дає безпеку.

«Кожен, хто створює нові робочі місця в Україні, створює основу для економічного лідерства України. Україна перемоги захищатиме можливість кожної людини працювати стільки й так, як людина сама забажає. Ми потребуємо осучаснення законодавства про працю», – заявив він.

Сьомим пунктом трансформації держави, на переконання Президента, має стати новий раціональний податковий договір між державою та суспільством і реальна легалізація майна.

«Я є прихильником зниження податків. Але зараз, у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Та коли Україна перемоги сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим. Знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що цифровізація дає колосальні можливості для спрощення відносин у сфері податків, митниці та інших галузях, де є зустріч чи будь-який контакт між громадянином і посадовцем, бізнесменом і чиновником. Тож ми маємо прагнути до запровадження автоматичних цифрових процедур у цих напрямах.

У межах трансформації відбуватиметься відбудова України, тож після перемоги наша країна стане найбільшим будівельним майданчиком у Європі.

«Нам потрібно відбудувати сотні міст і сіл, тисячі об’єктів інфраструктури, сотні тисяч будинків. Це дасть свій поштовх економіці. Маємо забути про своє минуле як експортера сировини. Україна перемоги – це країна товарів із високою доданою вартістю. Це країна, у якій регуляції дають змогу розвивати будь-які бізнеси, що є новаторами у своїх галузях, у своїх напрямах, і в якій захищена інтелектуальна власність. Україна перемоги – це країна, яка експортує безпеки, послуг, досвіду, культури та загалом результатів інтелектуальної діяльності, технологічних продуктів більше, ніж будь-якої сировини», – заявив Президент.

Наша держава також розвиватиме співпрацю та економічні відносини з усіма глобальними гравцями, зокрема з Індією, Африкою, Латинською Америкою, арабським світом, із Китаєм, а енергетичний потенціал України дає змогу бути одним із гарантів енергетичної безпеки Європи, зокрема завдяки розвитку атомної та «зеленої» енергетики, переконаний Глава держави.

Крім того, Україна перемоги має стати країною, яка реалізувала пенсійну реформу, щоб кожен, хто працює сьогодні, мав гідну підтримку в майбутньому. У цьому контексті Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів із закликом до реалізації кроків для забезпечення цієї реформи.

Також, на переконання Президента, Україна перемоги має бути країною, де культура – це експортна галузь.

«Зараз культурна сфера потребує щонайменше відсотка ВВП на рік – як базового рівня для виживання. Але зрозуміло, що галузь має й мусить бути більш амбітною. Українська сміливість справді пробудила колосальний інтерес людей із різних країн до нас із вами, до українців, до наших міста і сіл. Кожен такий інтерес – це можливості», – сказав він.

За словами Глави держави, українське суспільство також потребує нової політики захисту публічного простору в містах і громадах, нової музейної та меморіальної політики, нової політики книг та книговидавництва, написання й читання, перекладів для України іноземних книг та поширення у світі української мови, української книги, підтримки книгарень, аудіокниг та сервісів цифрової передплати, переосмислення наших бібліотек тощо.

Крім того, Україна потребує нової політики кіно й підтримки кіновиробництва, а світ має робити фільми про Україну і в Україні.

Глава держави також звернув увагу на потребу нової політики територій для кожного звільненого від російської окупації регіону. Це має бути своя, дуже детальна й водночас цілісна, візіонерська політика трансформації.

Президент особливо акцентував на питанні внутрішньої безпеки.

«Російська агресія показала, які безпекові стандарти потрібні для життя. Доступність укриттів – максимальна. Школа – з укриттям. Лікарня – з укриттям. Будинки – з укриттям. Українці довірятимуть конкретним речам, які дають конкретну безпеку», – наголосив він.

У цьому контексті випливає потреба врегулювання питання про зброю, яка є й буде у людей, розв’язання питання розмінування та забезпечення потреб для його проведення, питання повсякденної безпеки населення тощо.

Завершальним орієнтиром Володимир Зеленський назвав політику сусідства.

«Міцне сусідство завжди є результатом дуже різних, дуже глибоких речей. Фактично успішним сусідством ми можемо підсумувати будь-які інші наші успіхи у своїй країні, у своєму регіоні та в глобальних відносинах. Економіка та культура. Оборона й безпека. Транспорт і зв’язок. Освіта і ставлення до історії. Взаємодія між державами та взаємодія між нами, між людьми… Усе це визначає якість сусідства. Визначає, чи є розуміння між сусідами», – резюмував Глава держави.