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Володимир Зеленський запросив одного з найбільших портових операторів у світі DP World розширити інвестування в українські порти

15 лютого 2021 року - 15:18

Володимир Зеленський запросив одного з найбільших портових операторів у світі DP World розширити інвестування в українські порти

Під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський у Дубаї провів зустріч з головним виконавчим директором одного з найбільших портових операторів світу – групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом.

Зустріч відбулася на території Dubai Maritime City, де створений штучний півострів та перший у світі хаб, який поєднуватиме всі галузі морської промисловості та торгівлі й спрямований на розв'язання глобальних логістичних проблем морських вантажоперевезень і портового сполучення.

Під час зустрічі Володимир Зеленський нагадав, що в Україні були ухвалені закони, які мотивуватимуть іноземних інвесторів приходити в нашу країну. Зокрема, він розповів про концесію, завдяки якій у два українських порти вже зайшли іноземні інвестори, та про «інвестиційних нянь», що створюватимуть прямий контракт між інвестором та державою.

Президент України зазначив, що йому дуже подобається ідея з будівництвом сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та сучасного готелю в Одесі, а держава готова всіляко супроводжувати проект і діяти швидко в цьому напрямку.

«Тому ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, у які може зайти компанія. Друге – побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проектами», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також нагадав, що в Україні був нарешті проголосований закон про внутрішній водний транспорт, який не могли ухвалити кілька десятків років.

«Ми знаємо, що річковий транспорт може бути найдешевшим у плані перевезень. Тому я хотів би, щоб ви також придивилися до майбутніх можливостей. Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І йдеться не тільки про туризм, а насамперед – про перевезення вантажів», – сказав він.

Головний виконавчий директор DP World зазначив, що компанія вже має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах, який справді є найдешевшим видом транспорту.

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Під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою побували у Великій мечеті шейха Заїда та зробили запис у Книзі почесних гостей, 14 лютого 2021 року
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