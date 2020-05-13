Володимир Зеленський заслухав голову МВС щодо подій у Броварах

Президент України Володимир Зеленський заслухав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо сутички, яка сталася у Броварах Київської області в п’ятницю вранці.

На зустрічі також був присутній Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті», – зауважив Глава держави на початку розмови.

Очільник МВС доповів Президенту, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями у Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

У сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

«Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області», – зазначив Арсен Аваков.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

«На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості», – повідомив міністр внутрішніх справ.

Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів. Також встановлюються особи, які направляли озброєних людей з Вінниці.

Міністр повідомив, що поліція перебуває в координації з прокуратурою та судом щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Також, за словами Арсена Авакова, будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.

«Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити», – сказав міністр.

Президент наголосив на тому, що має бути проведено розслідування для встановлення й покарання винних. Уряд, зі свого боку, має надати допомогу пересічним громадянам, які постраждали внаслідок сутички.

«Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці», – резюмував Володимир Зеленський.