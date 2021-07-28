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Володимир Зеленський затвердив відзнаку «Національна легенда України»

16 серпня 2021 року - 21:00

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 362/2021 «Про відзнаку Президента України «Національна легенда України», яким затвердив Положення про відзнаку «Національна легенда України», малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Нагородження відзнакою «Національна легенда України» здійснюється указом Глави держави щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Її носять на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №362/2021

Про відзнаку Президента України "Національна легенда України"
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